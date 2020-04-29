"Пока не скажу, что контактная - никто не отойдет": как живет закрытый на карантин город

Подольск Одесской области от 27 апреля перешел на усиленный карантин из-за вспышки коронавируса. По количеству больных там уже обогнали Одессу. Фото: ТСН

Подольск Одесской перешел на усиленный карантин из-за вспышки коронвируса. Городскую больницу закрыли на карантин. Жителям запретили покидать населенный пункт. Въезд в город разрешен только по спецпропускам, говорят в городском совете.

На улицах города, несмотря на опасность, многолюдно, рассказала корреспонденту Gazeta.ua местная Ольга Паскалова. Две недели назад на коронавирусом заболел ее 59-летний отец.

"Процентов 90 жителей ничего не боятся и пренебрегают правилами карантина. Говорят, что это заговор, чтобы посадить людей дома. Толпами стоят у банков. На голову лезут в аптеке. Вот пока не скажу, что контактная - никто не отойдет. Люди хотят выйти на работу, потому что скоро с голоду умирать. И они правы. Цены и так всегда были высокие, а сейчас вообще взлетели. За набор продуктов, который раньше стоил 500 гривен, сейчас отдаю 800-900", - рассказала женщина.

Город, опорная больница и медики не были готовы к вспышке коронавируса, добавляет.

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"Два этажа в больнице забиты пациентами. Кладут всех вместе, без разбора, подтвержден диагноз или нет. То есть, если человек и не имел коронавируса, то обязательно подхватит. У отца обнаружили на КТ пневмонию по типу Covid-19, но без теста и анализов отправили домой. Сказали парить ноги и ставить горчичники. На пятый день ему стало совсем плохо. Я настаивала на госпитализации. В отделение не взяли, пока не написал расписку: если заразится в стационаре - претензий не будет. Тест отцу сделали только через неделю. Он оказался положительный. Но дом, где живет, никто не дезинфицировал и контактных с ним людей никто не устанавливал", - добавила женщина.

Сейчас в Подольске почти сотня людей, у которых обнаружили коронавирус. Половина из них - это местные медики. Они признают, что жители города легкомысленно относились к карантину. Как результат, массовое заражение и смерть семейного врача.

В Каховке Херсонской области с 29 апреля объявили карантин. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В городе выявлено 22 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.