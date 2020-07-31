Поймали медика, которого признали виновным в смерти роженицы

Медика задержали в больнице. Фото: pexels.com

В Хусте Закарпатской области задержали врача районной больницы.

Он скрывался от наказания за смерть роженицы, сообщили в полиции области.

Суд признал врача виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Назначил наказание в виде года лишения свободы и обязал выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей.

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После решения суда медик начал скрываться. 30 июля кто-то сообщил в полицию, что разыскиваемый может находиться в местной больнице. Там врача задержали. Он находится под наблюдением медиков из-за ухудшения состояния здоровья. Когда состояние мужчины улучшится, его отправят отбывать наказание.

Врача родильного отделения Хустской райбольницы на Закарпатье признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего погибла молодая роженица. Женщина умерла еще в июле 2017 года.