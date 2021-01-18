"Поймал" вымогателей и получал угрозы: полицейскому на авто повесили гранату

В Ровно 17 января 28-летний мужчина обнаружил на одном из припаркованных автомобилей гранату.

Автомобиль принадлежит 55-летней жительнице Ровно, однако им пользуется ее сын, который работает в полиции, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы по результатам осмотра места происшествия обнаружили прикрепленную к ручке водительской двери автомобиля гранату с запалом, похожую на боевую", - говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Ровенской области Алексея Камышанского, граната не была приведена в боевое положение, а потому угрозы от нее не было.

"Изъятый корпус боеприпаса и запал к нему отправлены для проведения экспертизы в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД", - сообщил Алексей Камышанский.

В полиции рассматривают различные версии, почему гранату повесили на автомобиль, но основная из них - профессиональная деятельность полицейского.

"В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали. Мы отрабатываем круг лиц, проводим необходимые процессуальные действия, направленные на раскрытие преступления", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Досудебное расследование продолжается.

В Донецкой области 16-летний парень пострадал от взрыва гранаты. Он пытался ее распилить.