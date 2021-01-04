16-летний подросток распилил гранату - она взорвалась

Парень пытался ее распилить Фото: zik.ua

В Донецкой области 16-летний парень пострадал от взрыва гранаты.

Парень пытался ее распилить, сообщили в ГУ ДСНС Донецкой области.

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"Вчера, 3 января, спасатели получили сообщение о несчастном случае, который произошел в селе Благодатное Великоновоселковского района. 16-летний подросток взял гранату и пытался ее распилить. В результате боеприпас взорвался", - говорится в сообщении.

Парня с травмами забрали в больницу. Его состояние оценивают как средне-тяжелое.

В городе Ананьев на Житомирщине в результате взрыва гранаты погиб 28-летний мужчина. Подорвал себя в доме, где проживал с родителями.