Мать нашла на веранде мертвого сына

В Житомирской области 28-летний мужчина подорвал себя гранатой. Фото: tp.npu.gov.ua

В городе Ананьев на Житомирщине в результате взрыва гранаты погиб 28-летний мужчина. Подорвал себя в доме, где проживал с родителями.

О смерти сына ночью 24 декабря сообщила его мать, говорят в отделе коммуникации областной полиции.

"Взволнованная женщина рассказала, что на веранде дома только нашла сына с телесными повреждениями. В ходе осмотра установлено, что мужчина погиб в результате травм, полученных от взрыва гранаты", - рассказали в полиции.

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По собранной предварительно следователями информации, в последнее время погибший был в подавленном состоянии.

"Мы выясняем, произошел ли взрыв из-за неосторожного обращения с боеприпасом или это самоубийство. Кроме того, нас интересует происхождение опасного предмета", - говорит начальник Андрушовского отделения полиции Александр Прокопчук.

Осмотр места происшествия продолжается. Назначат ряд экспертных исследований для установления всех обстоятельств гибели мужчины.

В городе Овруч Житомирской области 24 летний мужчина подорвал себя гранатой. Трагедия произошла на ул. Покальчука. Известно, что погибший - сирота. Жил с девушкой.