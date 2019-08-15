Подозреваемый в убийстве порезал себя в суде

В Коминтерновском райсуде Харькова 45-летний обвиняемый в убийстве пытался покончить с собой.
Случай произошел во время судебного заседания. Арестант достал обломок лезвия для бритья и нанес себе ранение в живот, пишет NewsRoom со ссылкой на собственные источники в полиции.
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Состояние здоровья пациента медики расценили как удовлетворительное.
Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Запорожье подозреваемый покончил с собой в здании суда. Инцидент произошел в Орджоникидзевском районном суде. Мужчину нашли повешенным.
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