Подозреваемый в убийстве порезал себя в суде

В Харькове обвиняемый в убийстве пытался покончить с собой во время судебного заседания. Фото - bartelm.ru.net

В Коминтерновском райсуде Харькова 45-летний обвиняемый в убийстве пытался покончить с собой.

Случай произошел во время судебного заседания. Арестант достал обломок лезвия для бритья и нанес себе ранение в живот, пишет NewsRoom со ссылкой на собственные источники в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в убийстве перерезал себе горло

Состояние здоровья пациента медики расценили как удовлетворительное.

Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Запорожье подозреваемый покончил с собой в здании суда. Инцидент произошел в Орджоникидзевском районном суде. Мужчину нашли повешенным.