Подозреваемый в преступлении пытался взорвать судью

В Ивано-Франковской области подозреваемый в тяжком преступлении хотел взорвать гранатой судью одного из районных судов. Боеприпас не сдетонировал. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Ивано-Франковской области подозреваемый в тяжком преступлении хотел взорвать судью одного из районных судов.

Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, которые будут рассматривать дело, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"На рассмотрении у судьи был обвинительный акт о совершении группой лиц нескольких тяжких преступлений по корыстным мотивам. Подозреваемый во избежание наказания – лишения свободы на длительный срок - решил убить судью", - сказано в сообщении.

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Мужчина следил за судьей и установил его место жительства. Ночью с сообщником закрепил перед гаражом гранату Ф-1. Она должна была разорваться при открытии гаражных роллетов. Однако взрывное устройство не сдетонировало.

Мужчину задержали. И уже объявили подозрение в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами.

Следствие продолжается.

В Одессе неизвестные напали на дом 45-летнего судьи Апелляционного административного суда. Это произошло в момент, когда судья с 20-летней дочерью заходили в дом. Грабители ничего не забрали и скрылись в момент прибытия полицейских.