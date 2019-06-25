Под Киевом ищут 13-летнюю девочку

На Киевщине ищут 13-летнюю Марию Ноур. Исчезла из Центра социально-психологической реабилитации детей в селе Цибли. Об этом сообщают в столичной полиции.

Девочка вышла из центра в 18:30 24 июня и до сих пор не вернулась.

Мария была одета в футболку серого цвета, синие брюки (лосины) и бирюзовые кеды.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, овальное лицо, серые глаза, светло-русые волнистые волосы ниже плеч.

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При любой информации о местонахождении Марии просят звонить по спецлинии полиции 102 или (04567) 5-13-41.

В Киевской области 2 месяца разыскивают студента Немишаевского агротехнического колледжа 20-летнего Юрия Гальченко. Исчез во время отдыха с друзьями вблизи озера 22 апреля.