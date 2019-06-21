Не вернулся с отдыха: на Киевщине 2 месяца ищут пропавшего студента

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На Киевщине 2 месяца разыскивают студента Немишаевского агротехнического колледжа 20-летнего Юрия Гальченко.

Исчез 22 апреля во время отдыха с друзьями вблизи озера. Предыдущие попытки найти парня не дали результатов. Поэтому полиция приняла решение провести широкомасштабные поиски, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Молодые люди проводили досуг неподалеку озера, расположенного на территории этого учебного заведения. Как выяснилось, компания разошлась, а пропавший остался, отказавшись ехать вместе со всеми в общежитие. 20 минут спустя последний раз вышел на связь и исчез", - рассказали в полиции.

Во время предыдущих поисков на берегу озера нашли часы пропавшего. Тогда водолазы обследовали дно водоема, но тела не обнаружили.

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"Юра как испарился. Он учится на четвертом курсе на ветеринара. Его родители живут в селе в Житомирской области. Спокойный, неконфликтный. В день исчезновения был в колледже. Домой пришел в два часа дня. После этого пошел на встречу с друзьями и не вернулся", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Наталья, знакомая семьи.

Юрия ищут более 100 человек: полиция, нацгвардийцы, спасатели, кинологи с собаками и местные жители. Территорию, где парень вероятно мог бы находиться, поделили на соответствующие квадраты. Их обследовали поисковые группы. Водолазы проверяли каскады озер. Однако пока безрезультатно. Поиски продолжаются. Следователи открыли уголовное производство.

В Ивановке Одесской области обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую искали неделю. Нашли ребенка во дворе, возле которого выключился ее телефон. Там же теряли след собаки. Подозреваемый - односельчанин 22-летний Николай Тарасов. Убийца бросил тело в выгребную яму уличного туалета.