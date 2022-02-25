Под Гостомелем сожгли колонну оккупантов

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 684
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3357
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2898
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 6804
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 10377
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6147
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 891
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2070
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4699
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
1
4
3
3
4
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Киев под ударами ракет. В городе слышна работа авиации
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото
Россияне из &quot;Градов&quot; и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
Россияне из "Градов" и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
Видео
Все видео
Под Одессой значительная активность вертолетов РФ: задержали диверсанта
Под Одессой значительная активность вертолетов РФ: задержали диверсанта
Под Гостомелем сожгли колонну оккупантов
Под Гостомелем сожгли колонну оккупантов
В Сумах продолжаются бои
В Сумах продолжаются бои
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
В Киеве от ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка
Сумщина в осаде: российская техника сунет на Киев
Сумщина в осаде: российская техника сунет на Киев
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 11457
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4842
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3168
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 324
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 08:58

Под Гостомелем сожгли колонну оккупантов

  Комментировать
Под Гостомелем сожгли колонну оккупантов

Под поселком Гостомель в Бучанском районе украинские воины сожгли колонну российской техники.

Видео опубликовали очевидцы.

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось оккупировать.

Внимание! Ненормативная лексика!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский диверсант оказался батюшкой церкви страны-агрессора - фото

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины не дали врагу достичь своих захватнических планов.

Российский оккупант хочет прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву.

В Ахтырке Сумской области украинские воины взяли в плен российских военных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Гостомелем сожгли колонну оккупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 146145
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 4 Просмотров: 119666
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 62502
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 56733
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39559
Происшествия
"Ни в коем случае не открывайте" - украинцев предупредили о фишинговой атаки врагом
"Ни в коем случае не открывайте" - украинцев предупредили о фишинговой атаки врагом Просмотров: 1035
Под Одессой значительная активность вертолетов РФ: задержали диверсанта
Под Одессой значительная активность вертолетов РФ: задержали диверсанта
 Просмотров: 1791
Работники ЧАЭС - в заложниках
Работники ЧАЭС - в заложниках Просмотров: 1548
Техника России направляется в Ворзель Киевской области
Техника России направляется в Ворзель Киевской области Просмотров: 3403
Возле Старобельска украинские военные разбили колонну вражеской техники
Возле Старобельска украинские военные разбили колонну вражеской техники Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
4
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
3
Порошенко обратился к украинскому народу
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
Голосов: 1150
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть