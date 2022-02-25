Под Гостомелем сожгли колонну оккупантов

Под поселком Гостомель в Бучанском районе украинские воины сожгли колонну российской техники.

Видео опубликовали очевидцы.

Около трех ночи 25 февраля на окраине Киева, в районе Гостомеля, раздавались взрывы. Там расположен военный аэродром, который российским военным не удалось оккупировать.

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