Ахтырке русских военных взяли в плен

В Ахтырке Сумской области взяли в плен российских военных.

Фото обнародовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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Ранее глава Сумской областной государственной администрациисообщал, что в Ахтырке пленных захватили не только военные, но и гражданские.

Сейчас Ахтырка после боев под контролем ВСУ.