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пятница, 25 февраля 2022 08:16

Ахтырке русских военных взяли в плен

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В Ахтырке Сумской области взяли в плен российских военных.

Фото обнародовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Автор: t.me/s/Tsaplienko
 

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Ранее глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщал, что в Ахтырке пленных захватили не только военные, но и гражданские.

Сейчас Ахтырка после боев под контролем ВСУ.

В Сумах продолжаются бои украинских подразделений с российскими войсками. Видео было опубликовано Сухопутными войсками ВСУ. "Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах", - сообщили там.

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