Мы не дали врагу достичь своих захватнических планов – главнокомандующий ВСУ подвел итоги первого дня противостояния

Командующий ВСУ рассказал о выводах первого дня войны с Россией. Фото: Facebook

Продолжается 19 часов украинского сопротивления широкомасштабному российскому вторжению. Эти тяжелые сутки закончились тем, что мы не дали врагу достичь своих захватнических планов.

"По состоянию на 00:00 25 февраля группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонные бои в районе восточнее Херсона", - написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в facebook.

Ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 5, вертолетов – 6.

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Залужный сообщил, что механизированные подразделения ВС Украины отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра. В районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха нет.

"На Северском направлении ведутся оборонительные бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна остановлена", - написал он.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

В Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска, сообщил он.

Также перешли к обороне Киева.

Воздушные Силы ВС Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десант противника в районе аэродрома Гостомель.

Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу! Вместе с Победой!", написал генерал-лейтенант.

Генштаб Украины заявил, что в Украину вошли 2/3 возможных тактически-боевых групп РФ. Вооруженные силы Украины готовятся к вероятной второй волне обстрела русскими солдатами.