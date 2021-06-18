Отравление студентов в общежитии: какие версии у спасателей и медиков

В Ивано-Франковске студенты общежития и жители четырех многоэтажек задыхались от резкого запаха неизвестного вещества. Восемь студентов оказались в больнице, трое - в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/MNSIFR

Состояние восьми студентов Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, которые отравились неизвестным веществом в общежитии, стабильное, средней тяжести. Трое из них сначала госпитализировали в реанимацию. Сейчас все в неврологии.

Чем отравились дети - медики сказать пока не могут, говорит заведующий отделением с поражением ЦНС областной детской клинической больницы Ярослав Криштафович.

"Лабораторные показатели дают нам право говорить об ингаляционном отравлении, думаем о каком-то газе", - рассказал Криштафович, передает "Сегодня".

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Однако спасатели говорят - об утечке газа речь не идет. Скорее, это был одорант - вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильного специфического запаха.

"Или состоялась разгерметизация его при перевозке тары, которая уже была использована соответствующими организациями, осуществляющими утилизацию. И как следствие возможна утечка остатков одоранта, который перевозился машиной", - говорит начальник Ивано-Франковского районного управления ГСЧС Василий Мацалак.

Во дворах, где произошел переполох, работают газовики. Автомобиль, который стал причиной отравления, ищет полиция.

В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии государственного колледжа технологий и бизнеса восемь студентов в возрасте 16-17 лет отравились неизвестным веществом. Все они госпитализированы. Трое в тяжелом состоянии. Кроме общежития, посторонний резкий запах ощущали жители четырех многоэтажек. Там обошлось без пострадавших.