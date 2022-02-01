Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов

Супругов из Волыни Анатолия и Светлану Осадчук убили под Киевом. Фото: facebook.com/Светлана Осадчук

Супругов из Волыни, убитых под Киевом, звали Анатолий и Светлана Осадчуки. Им было 49 и 45 лет соответственно.

Жили супруги в селе Столбиховка Камень-Каширского района. У погибших осталось шестеро детей, рассказали Gazeta.ua односельчане.

"Они много лет занимались заготовкой пиломатериалов, никогда ни с кем не конфликтовали. Сиротами осталось шесть детей. Двое из них еще несовершеннолетние", - рассказала знакомая семьи Наталья Кондратюк.

Анатолий и Светлана были прихожанами церкви пятидесятников. Мужчина более 10 лет тому назад организовал свой небольшой бизнес: покупал доски, обрабатывал их, сушил и продавал в Киевской области. С убийцей они были знакомы давно, Анатолий возил ему товар около 10 лет и конфликтов раньше у них не было.

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После задержания подозреваемый заявил полиции, что мужчина якобы должен ему шесть тысяч гривен.

"На заводе Анатолий начал на меня сильно кричать, я вскипел, схватил молоток и ударил его по голове", - рассказал во время допроса.

Затем мужчина бросился к микроавтобусу и зарезал Светлану. Тела жертв бизнесмен затащил в автобус, прикрыл их поддонами и вывез в Обуховский район. Там машину бросил.

Попрощались с супругами в родном селе 31 января. Подозреваемого на время следствия взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Убийство произошло вечером 29 января в Василькове Киевской области. Супруги приехали в Киевскую область из Волыни - привезли древесину в один из мебельных цехов. По информации руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, по подозрению в убийстве задержали 52-летнего мастера мебельного цеха, в который волыняне привезли заказанную древесину. Он уточнил, что подозреваемый забил мужчину молотком, а женщину зарезал.