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воскресенье, 30 января 2022 13:01

Забил молотком и зарезал: полиция задержала подозреваемого за двойное убийство

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Забил молотком и зарезал: полиция задержала подозреваемого за двойное убийство
Злоумышленник оставил тела в черном фургоне и скрылся с места происшествия. Фото: Национальная полиция

На Обуховщине в черном фургоне обнаружили тела супругов из Волыни. Они приехали в Киевскую область по делам, но были жестоко убиты.

Правоохранители задержали 52-летнего жителя Василькова из-за подозрения в двойном убийстве, сообщает пресс-служба национальной полиции Киевской области.

"На теле погибших предпринимателей правоохранители обнаружили многочисленные ушибы и колото резаные раны", - сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

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По предварительным данным, между мужчинами возник словесный кофликт, после чего злоумышленник нанес другому удары молотком. После этого он несколько раз ударил ножом женщину, от полученных травм она скончалась.

"С изуродованными телами супруги палач ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Этот черный автомобиль мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови", — говорится в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Киеве на Южной Борщаговке мужчину зарезали прямо посреди улицы. Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения.

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Дата
30
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