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четверг, 20 мая 2021 05:28

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться
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На Киевщине священник Николай Наслудов выкопал гроб умершей матушки и перенес в храм для поклонения. Его судили за надругательство над могилой. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор
Фото: Дарниця.org
На Киевщине священник Николай Наслудов выкопал гроб умершей матушки и перенес в храм для поклонения. Его судили за надругательство над могилой. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор
На Киевщине священник Николай Наслудов выкопал гроб умершей матушки и перенес в храм для поклонения. Его судили за надругательство над могилой. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор
На Киевщине священник Николай Наслудов выкопал гроб умершей матушки и перенес в храм для поклонения. Его судили за надругательство над могилой. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор
На Киевщине священник Николай Наслудов выкопал гроб умершей матушки и перенес в храм для поклонения. Его судили за надругательство над могилой. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор

Шесть лет назад, 20 мая, начался суд над скандальным священником с Бортничей под Киевом Николаем Наслудовым.

Он выкопал гроб умершей матушки, с которой прожил 20 лет. И перенес в храм для поклонения. Он убеждал крестьян, что женщина святая и пахнет медом, а те в ответ целовали труп. Гроб с полуразложившегося телом 48-летней Татьяны две недели простоял в Покровской церкви, принадлежащей Украинской православной церкви тогда еще Московского патриархата.

Когда об этом факте стало известно, за священника взялась полиция. Дело расследовали как надругательство над могилой. Священнику грозило семь лет тюрьмы. Выяснилось, что женщина умерла при невыясненных обстоятельствах за полгода до этого громкого события. 14 февраля 2015-го Наслудов откопал тело. А 26 февраля его задержали. Тело покойной забрали на экспертизу.

Священника забрали из храма прямо в психушку, чтобы пройти обследование. Вместе с ним и его прихожан. Однако не всех. Некоторых сразу отправили к родственникам. Преданные остались рядом с Николаем. По заключению экспертов - здоровы. Хотя на вид - зазомбированные. В момент, когда их забирали, прихожане свято молились погибшей Татьяне и просили ее о помощи.

На время судебного процесса священника отстранили от службы в церкви. Своей вины Николай не признавал. Его сопровождала дочь покойной матушки - Дарья. Себя потерпевшей не считала. Отца поддерживала, потому что тоже верила - мать святая.

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Приговор Наслудову вынесли 12 декабря 2017-го. Дарницкий районный суд Киева оправдал и признал священника невиновным.

Он в ходе судебных прений и выступая с последним словом свою вину категорически отрицал. Заявил, что дочь умершей предоставила свое разрешение, чтобы гроб матери перезахоронили. Поскольку оказалось, что тело находится рядом с грунтовыми водами и существует опасность для людей.

"Когда выкопали гроб, то решили сделать саркофаг для останков умершей, которые были нетленные. Кто именно выкопал тело, он не знает, никаких обрядов он не проводил. Поскольку был пост и он не мог решить вопрос с саркофагом сразу - тело находилось в помещении" - переводятся в приговоре показания священника.

Дочь умершей отказалась от претензий к подсудимому.

"Гроб матери стоял не в том помещении, где проводились службы. Не успели перезахоронить, поскольку саркофаг не успели изготовить. А надругательство над телом матери сделали работники милиции", - говорится в судебном решении.

УПЦ (МП) предоставила суду справку, что обвиняемый священник организовал секту. Однако суд решил, что сторона обвинения не доказала причастность Наслудова к надругательству над могилой жены.

В кельях храма, где правил Николай Наслудов, проживали около 50 прихожан. Жили в полной антисанитарии. Наслудов запрещал им пользоваться мобильными, убеждал избавиться от документов. Взрослым нельзя было обращаться к врачам. А детям - ходить в школы. После психбольницы Николай жил у родственников на Киевщине. Хотя дочь уверяла, что родственников у него нет. А есть духовные дети, которые его никогда не оставят. Он у них трудился на маленьком огороде. Ходил на рыбалку. Молился. А к нему приезжали прихожане. Могли даже гостить неделю.

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Дата
20
мая

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

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