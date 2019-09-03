Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке

7-річна Лєра Тихонова з Карлівського району заплуталася в мотузках і удушилася. Поховали 3 вересня. Фото: pravda.if.ua

Девочку, которая 2 сентября дома задушилась в веревках, зовут Лера Тихонова. Она перешла во второй класс Максимовского учебно-воспитательного комплекса.

Об этом Gazeta.ua рассказали односельчане семьи, потерявшей дочь.

Трагедия произошла 2 сентября в селе Максимовка Карловского района Полтавской области.

Утром Валерия Тихонова была в школе на празднике первого звонка. Пришла домой. Соседи рассказывают, что девочка играла с домашним собачкой. Забежала за хозяйственные постройки на территории семейного домовладения. Что произошло дальше - неизвестно. Но через несколько минут девочку обнаружили родители. Пытались реанимировать, но безуспешно - Лера умерла.

В селе Тихоновых хорошо характеризует. Говорят, обожали обеих дочерей - в семье есть еще одна, старшая дочь.

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"Отец, Сергей Владимирович, родом из Максимовка. Жена из другого села. Семья нормальная, жили в достатке. Машина есть и все, что нужно детям. Обилие средний, а то и выше. Не пьянствовали, проблема с законом была лишь у отца. Несколько лет назад судили за разбойное нападение на человека в нашем селе. На суде не доказали. Ранее Тихоновы были единоличниками, работали в своем хозяйстве. Сейчас трудятся на кондитерском производстве где-то за пределами Максимовки. Дома есть хозяйство, держат для себя - в том числе и кроликов. В их веревках и запуталась Лера ", - рассказала жительница Максимовки.

Тело девочки сразу направили на судебно-медицинскую экспертизу в Карловской ЦРБ. Специалисты установили, что смерть наступила в результате несчастного случая. К такому мнению пришли и следователи, которые проводили проверку по факту гибели ребенка.

Похоронили 7-летнюю Валерию Тихонову 3 сентября.

Жительница Ватажкового Полтавского район Елена Жолобова, пока муж Александр находился в АТО, изменяла ему, постоянно выпивала и не смотрела за ребенком. Из-за этого мужчина хочет лишить ее родительских прав.