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четверг, 02 декабря 2021 17:59

Очень непростые люди: бизнесмен рассказал о родителях 16-летнего водителя Infiniti

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Очень непростые люди: бизнесмен рассказал о родителях 16-летнего водителя Infiniti
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti устроил смертельную аварию. Фото: suspilne.media

Родители 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии на просп. Гагарина в Харькове, "очень непростые люди".

Общественность надеется, что к ответственности будут привлечены и они. И что "порешать" и "договориться" в этой ситуации родным подростка не удастся, рассказал харьковский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов, передает "Телеграф".

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"Зло должно быть наказано. Мы все знаем о папе и маме. Это очень непростые люди. Не каждый мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Кернесу. А мама. Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет", – отметил бизнесмен.

В то же время добавил, что привлечения к ответственности родителей в таких случаях в Украине еще не было. Хотят создать "этот прецедент в Харькове".

"Думаю, что привлекут. Вряд ли посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, возможно", – поделился мнением Сапронов.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства.

Известно, что отец подростка Михаил Харьковский работает мясником на Центральном рынке Харькова. А мать Марина Дегтярь еще до трагедии уехала в Германию на заработки, по возвращении в комментариях СМИ о работе и чем занималась раньше, не уточняла, назвала себя домохозяйкой. С мужем они живут отдельно, но детей воспитывают вместе. Кроме Николая, у них еще двое младших сыновей.

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