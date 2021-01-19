Обличитель с КГБ Беларуси поможет выйти на заказчиков убийства Шеремета - Нацполиция

20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета. Фото: ТСН

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Полицейские проверяют полученные данные, аудиозапись отдана на фоноскопическую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: обличитель с КГБ Беларуси дал показания в Киеве

"Для получения дополнительной информации, которая поможет выйти на след заказчиков дерзкого убийства Павла Шеремета, следователи Нацполиции допросили мужчину, который передал для опубликования вышеуказанные аудиозаписи. Он имеет процессуальный статус свидетеля. Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, что может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета", - сказано в сообщении.

Кроме того, работники Нацполиции просят оказать международную правовую помощь на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной аудиозаписью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генпрокурора.

В декабре прошлого года Нацполиция с помощью Службы внешней разведки получила определенные данные, которые представляют интерес в установлении заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Позже фрагменты информации были опубликованы в интернете. На аудиозаписи неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста. Известно, что запись была сделана 2012 года.