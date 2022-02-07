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понедельник, 07 февраля 2022 14:45

Никаких конфликтов: раненые днепровским стрелком впервые рассказали о пережитом

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Никаких конфликтов: раненые днепровским стрелком впервые рассказали о пережитом
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: скриншот с видео

Самые тяжелые раненые во время стрельбы на Южмаше в Днипре Жанна Шарова и Игорь Семенченко до сих пор остаются в реанимации областной больницы им. Ильи Мечникова.

Военные впервые рассказали о пережитом. Уверяют, что с подозреваемым никаких конфликтов не было, говорится в ТСН.

Контрактник Жанна Шарова, которая получила три пули, утверждает, что вообще не была знакома с Артемом Рябчуком.

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"Я этого мужчину вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", – говорит раненая.

Старший солдат Игорь Семенченко рассказывает, незадолго до того, как открыть огонь, подозреваемый читал книгу, был спокойным.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, якобы давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

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