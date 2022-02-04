Днепровский стрелок отказался от показаний: в ДБР прокомментировали заявление

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Государственное бюро расследований подтвердило отказ днепровского стрелка 20-летнего Артема Рябчука от предыдущих показаний.

Но опровергло информацию о психологическом давлении на него. Об этом сообщил пресс-секретарь территориального отделения ДБР в Полтаве Александр Белка, передает "Суспільне".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Требует признать потерпевшим: адвокат днепровского стрелка сделал заявление

"Подозреваемый обратился к следователю с заявлением об отказе от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь у следствия есть достаточная доказательная база", - рассказал Белка.

Относительно якобы психологического давления на подозреваемого – это не соответствует действительности. Следователи ДБР работают исключительно в рамках действующего законодательства. Все следственные действия, проводимые с подозреваемым работниками ДБР, проходили с участием его защитника.

Досудебное расследование продолжается.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний. Указал, что давал предварительные показания под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.