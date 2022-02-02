Чем занимается в СИЗО днепровский стрелок и будет ли обжаловать арест

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: скриншот из видео

Солдат 20-летний Артем Рябчук, который в Днепре расстрелял сослуживцев и гражданскую женщину, сейчас находится в СИЗО.

Содержится под стражей на общих основаниях – без усиленной охраны. Читает книгу, сообщает "Сегодня" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи", - сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе.

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Меру пресечения - арест без права на залог - Рябчук обжаловать не планирует.

По словам его адвоката, солдат удовлетворен решением суда о содержании его под стражей в СИЗО.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны. Подозреваемого задержали через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 1 февраля появилась информация, что Рябчук якобы повесился в камере. В ДБР информацию опровергли, заверили – от живой и здоровый.