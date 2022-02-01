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вторник, 01 февраля 2022 14:58

Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает

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Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Солдат-срочник 20-летний Артем Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днипре, якобы повесился в СИЗО.

Мертвым его в камере обнаружили утром 1 февраля, сообщили источники Gazeta.ua среди правоохранителей.

Однако информация не подверглась. В Государственном бюро расследований Gazeta.ua заверили, что подозреваемый Артем Рябчук находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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ГБР делает все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.

Речь о суициде у Рябчука все же была. Потому в камере он не один.

"У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые упоминали о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи", - сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе, передает "Сегодня".

Трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем.

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01
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