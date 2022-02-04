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пятница, 04 февраля 2022 10:46

Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов

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Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Солдат-срочник 20-летний Артем Рябчук, от рук которого погибли пять человек и столько же получили ранения, отказался от всех показаний. А также услуг предоставленного государством адвоката.

Эту информацию подтвердила Gazeta.ua новая адвокат днепровского стрелка Тамила Ульянова. Интересы Рябчука будет представлять с коллегой Денисом Гордеевым.

"Да, заявление Артема об смене адвокатов действительно было. Как оно появилось в сети - нам неизвестно. Подтверждаю: Артем действительно отказался от всех показаний, которые давал в рамках этого уголовного дела. Какая теперь позиция - все услышат на суде, я думаю. Мы только вошли в дело. Поэтому никаких комментариев давать не будем по поводу работы. Что касается линии защиты - так же. У нас есть определенная конфиденциальность, чтобы не распространять лишнюю информацию, которая может повредить ходу этому следствию", - сказала Ульянова.

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Что касается заявления о признании Рябчука потерпевшим, о чем говорил предыдущий защитник Игорь Степанов, новым адвокатам ничего не известно. Такую позицию они не будут поддерживать.

"Я такого заявления не видела, как и мой коллега. Откуда появилась эта информация - мы не знаем. Сомневаюсь, что вообще было такое заявление. И скажу точно, такого мы не писали и поддерживать не будем", - говорит Ульянова.

Добавила, что в ближайшее время они с коллегой соберут пресс-конференцию, на которой дадут общую информацию по делу. Предварительно она запланирована на 12 февраля.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

3 февраля государственный адвокат Рябчука заявил, что потребовал признать его потерпевшим. И якобы подал соответствующее заявление в суд. Игорь Степанов заявил, что были нарушены права его подзащитного при прохождении службы в части 3021 Национальной гвардии Украины.

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Дата
04
февраля

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