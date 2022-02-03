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четверг, 03 февраля 2022 15:56

Требует признать потерпевшим: адвокат днепровского стрелка сделал заявление

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Требует признать потерпевшим: адвокат днепровского стрелка сделал заявление
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: скриншот из видео

Адвокат днепровского стрелка 20-летнего Артема Рябчука требует признать его потерпевшим. И подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Игорь Степанов заявил, что были нарушены права его подзащитного при прохождении службы в части 3021 Национальной гвардии Украины, передает "Сегодня".

"Все то, о чем свидетельствовал мой клиент, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Я подал заявление о внесении в единый реестр досудебных расследований данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям, где я требую признать Артемия потерпевшим", – сказал адвокат.

Статьи, о которых идет речь - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, дезертирство, халатное отношение к военной службе и превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Считает, что должны расследовать и одно уголовное производство, и другое.

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По словам Степанова, ему пока не открыли доступ к материалам уголовного производства.

Добавил, что военная прокуратура и ДБР вынесли постановление об обеспечении безопасности его клиенту.

"У него усилена охрана для того, чтобы ни он с собой ничего не сделал, ни с ним ничего не произошло", - говорит Игорь Степанов.

Рябчук понимает все, что произошло, что совершил. И сожалеет, по словам адвоката.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемого задержали через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

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