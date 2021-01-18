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понедельник, 18 января 2021 10:41

Неизвестный изнасиловал 22-летнюю женщину: полиция просит опознать злоумышленника

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На Харьковщине разыскивают опасного преступника.

12 ноября в прошлом году около 23:58 он неподалеку вагоностроительного завода на ул. Большая Панасовская в Харькове избил и изнасиловал 22-летнюю женщину, сообщили в отделе коммуникации областной полиции и показали фото подозреваемого с камеры видеонаблюдения.

Автор: hk.npu.gov.ua
  В Харькове неизвестный избил и изнасиловал 22-летнюю женщину. Полиция просит опознать напавшего
В Харькове неизвестный избил и изнасиловал 22-летнюю женщину. Полиция просит опознать напавшего

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Его приметы: на вид около 30 лет, рост 180 см, атлетического телосложения.

Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Имел темную барсетку через плечо.

Следствие по делу продолжается. Злоумышленника объявили в розыск. Следователи обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах совершения преступления или подозреваемом, сообщить по телефонам: 0(57) 712 50 22, 102.

В поселке Песочин на Харьковщине 50-летнюю женщину изнасиловали по дороге на работу. Двое прохожих задержали нападавшего и передали полицейским. Им оказался 22-летний мужчина.

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Дата
18
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