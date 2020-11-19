Неадекват с ножом на глазах у прохожих напал на парня

Мужчина угрожал ножом компании студентов. Фото: Reuters

В Киеве неадекватный мужчина напал с ножом на компанию студентов.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях, сообщает "Киев Оперативный".

"Автор утверждает, что стоял возле своего универа с одногруппниками и у них женщина начала искать закладки прямо у их ног. Ребята прогнали женщину, а через некоторое время встретили ее же на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.

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После этой встречи, женщина пожаловалась своему знакомому и он пришел выяснять отношения со студентами. Мужчина взял с собой нож и угрожал компании.

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