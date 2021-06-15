Назвали причину падения парня с канатной дороги

В Харькове парень выпал из кабины канатной дороги. Фото: Скриншот YouTube

Харьковская милиция рассказала новые детали травмирования 17-летнего парня на канатной дороге.

По информации следователей, парень пытался сделать яркое селфи. Но не удержался и сорвался с 10-метровой высоты. С многочисленными переломами его доставили в больницу. Медики подозревают, что он был нетрезв, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас парень в тяжелом состоянии в реанимации.

Сначала очевидцы говорили, что он якобы хотел совершить самоубийство.

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Мать парня рассказала, что падение было несчастным случаем, а подросток хотел лишь похвастаться перед друзьями.

14 июня в Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги на оживленную улицу и попал под колеса автомобиля.

У него тяжелая травма головы, перелом бедра и плеча.