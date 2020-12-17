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четверг, 17 декабря 2020 14:04

Нашли возле сгоревшего авто: назвали причину гибели украинца в Польше

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Нашли возле сгоревшего авто: назвали причину гибели украинца в Польше
Основной версией является возникновение пожара в автомобиле Фото: nowytomysl.naszemiasto.pl

Прокуратура Польши предварительно исключает участие третьих лиц в смерти 47-летнего украинца, тело которого нашли рядом со сгоревшим автомобилем в воскресенье, 13 декабря, в городе Новый Томышль Великопольского воеводства на западе Польши.

Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк, передает "Укринформ".

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"Было проведено вскрытие тела, осмотр места происшествия и предварительная оценка следователей исключает участие третьих лиц", - сообщил Лукаш Вавжиняк.

По его словам, следствие считает, что это был несчастный случай.

"Основной версией является возникновение пожара в автомобиле", - отметил прокурор.

Он добавил, что следствие установило: погибший перед смертью курил сигареты в автомобиле, поэтому это могло стать причиной пожара.

В городе Новый Томышль в Великопольском воеводстве на западе Польши обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Лежал у горящего автомобиля Audi A3. Трагедия произошла в воскресенье, 13 декабря. Украинец проживал в Новом Томышле. Сгоревшая легковушка принадлежала ему.

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