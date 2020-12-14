В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец

В городе Новый Томышль в Великопольском воеводстве на западе Польши обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Лежал у горящего автомобиля Audi A3.
Трагедия произошла в воскресенье, 13 декабря, сообщает местное издание nowytomysl.naszemiasto.pl.
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Украинец проживал в Новом Томышле. Сгоревший легковушка принадлежал ему.
На месте работала криминальная полиция и прокурор районной прокуратуры. Еще неизвестно, как произошла трагедия и были ли к ней причастны третьи лица. Пока не исключают ни случайную смерть, ни убийство.
В польском городе Лодзь зарезали 24-летнего украинца, приехавшего на заработки. Мужчина снимал квартиру с 42-летним соотечественником.
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