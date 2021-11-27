Нашли у костра: мужчина убил и сжег сына

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В селе Мыгия Первомайского района Николаевской области 53-летний мужчина убил 27-летнего сына. А тело сжег в костре.

За этим занятием его обнаружил участковый вечером 26 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил сына камнем по голове. Тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, отец положил тело сына в свой автомобиль и вывез в нескольких километрах от села в лесополосу. Там разжег костер и сжег в нем тело", - рассказали полицейские.

Мужчина признался в преступлении. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет за решеткой. Следственные действия продолжаются.

В одном из сел Куликовской общины в Черниговской области 47-летний мужчина зарубил 21-летнего сына, потому что тот мешал пить водку. Парня односельчане нашли мертвым в своем доме. Подозреваемого задержали.