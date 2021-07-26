Мужчина зарубил сына, потому что мешал пить водку

На Черниговщине 47-летний мужчина зарубил 21-летнего сына, потому что тот мешал пить водку. Фото: cn.npu.gov.ua

В одном из сел Куликовской общины на Черниговщине 47-летний мужчина зарубил 21-летнего сына, потому что тот мешал пить водку.

21-летнего односельчане нашли мертвым в своем доме. Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские установили, что к убийству сына может быть причастен его отец. По словам опрошенных односельчан, они жили вдвоем. Уже достаточно долгое время в семье шли конфликты из-за склонности отца злоупотреблять алкоголем, которую сын не разделял и пытался противодействовать", - рассказали в полиции.

Подозреваемый признался в содеянном. С места происшествия изъяты ряд вещественных доказательств, в том числе орудие убийства - топор.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Сумской области 62-летний мужчина убил 26-летнего сына. Тот пришел домой пьяный. По версии следствия, мужчины поссорились. В ходе конфликта сын ударил отца, а тот пошел в гараж, взял ружье и выстрелил в сына. Отец вывез тело на окраину города и закопал его в кустах. Сначала мужчина написал заявление о его исчезновении, но потом признался и показал место захоронения тела.