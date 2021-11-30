Нападение на журналистов "Схем": обвиняемые не признают вины

Обвиняемые в нападении на журналистов "Схем" не признают вину.
Об этом они заявили сегодня, 30 ноября, в Голосеевском райсуде Киева, где прошло подготовительное заседание по делу, передает "Радио Свобода".
Прокурор по делу зачитала обвинительный акт обвиняемым. Согласно ему, экс-председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера и экс-директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова обвиняют в незаконном изъятии собранных журналистом материалов и технических средств, и препятствии работе журналиста.
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Бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова еще и в умышленном совершении насильственных действий.
4 октября 2021 журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении финансового учреждения.
Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео.
Дело о нападении передали в суд менее чем через месяц - 2 ноября. Подозреваемых четверо.
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