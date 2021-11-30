Нападение на журналистов "Схем": обвиняемые не признают вины

Автор: "Схемы" Дело о нападении на "Схемы" в Укрэксимбанке передали в суд. На скамье обвиняемых бывший председатель правления Евгений Мецгер и трое его подчиненных

Обвиняемые в нападении на журналистов "Схем" не признают вину.

Об этом они заявили сегодня, 30 ноября, в Голосеевском райсуде Киева, где прошло подготовительное заседание по делу, передает "Радио Свобода".

Прокурор по делу зачитала обвинительный акт обвиняемым. Согласно ему, экс-председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера и экс-директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова обвиняют в незаконном изъятии собранных журналистом материалов и технических средств, и препятствии работе журналиста.

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Бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова еще и в умышленном совершении насильственных действий.

4 октября 2021 журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении финансового учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. Дело о нападении передали в суд менее чем через месяц - 2 ноября. Подозреваемых четверо.