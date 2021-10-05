"Пойдите, вычистите это все г*но" Появилось видео нападения на съемочную группу "Схем" работников Укрэксимбанка

На журналистов "Схем" напали в Укрэксимбанке. Фото: Радио Свобода

Редакции программы "Схемы" удалось восстановить видео, удаленное работниками Укрэксимбанка во время нападения на съемочную группу.

На видео в кабинете председателя государственного банка Евгения Мецгера есть всю запись инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Мецгера забрать у журналистов технику и "забрать кассеты" и "вычистить все это г*но", сообщает Радио Свобода.

"Володя, вырубы его, пожалуйста, чего он тут ходит?", - говорит Мецгер, увидев, что оператор продолжает снимать его реакцию на вопрос журналиста.

"Никто эту штуку никуда не вынесет. Вас просили, а что вы хотели? Ребята, вы думаете что это шутки? ", - говорит директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.

"Давай, забирайте камеру. Игорь, забери у них камеру к чертовой матери. Охре*ли .. И вот эту тоже, Игорь, возьми! ", - говорит председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

Также в объектив попал момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры. Журналисты узнали мужчины - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка.

"Пойдите к айтишникам, вычистите все г*но", - далее предписывает Мецгер.

Сотрудник банка вынес технику из кабинета. Одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику на другой этаж. Заходит в кабинет и дальше слышно такой диалог:

- Все стираем...

- Еще пишет!

- Почистить полностью, в ноль, абсолютно все.

- Я понял, хорошо.

- Повыключайте все, сейчас придет сюда глава. Как ее вырубить, вот эту фигню?

- Задача - надо все стереть.

- Стереть?

- Да, в ноль".

На этом запись останавливается.

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На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего Мецгер приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью.