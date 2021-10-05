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"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка

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&quot;Забирай у них камеру!&quot; На журналистов &quot;Схем&quot; напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
Евгений Мецгер считается приближенным к президенту Владимиру Зеленскому. Фото: chas.new

На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

Инцидент произошел в кабинете Мецгера, сообщает "Радио Свобода".

Председателю правления банка не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего Мецгер приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью.

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Журналисту и оператору запретили снимать инцидент на телефон, а также не позволили покинуть помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и само нападение удалили.

Журналист смог записать то, что происходило, на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

В феврале 2020 Мецгер выиграл конкурс на должность нового председателя правления государственного "Укрэксимбанка". До 2015 года он работал на низших должностях в этом госбанке.

Мецгер - уроженец Кривого Рога. Считается вхожим в близкий круг президента Владимира Зеленского.

Жена Мецгера, Юлия, подруга актрисы из 95 Квартала Елены Кравец, является членом наблюдательного совета Привата.

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