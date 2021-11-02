Дело о нападении на журналистов в Укрэксимбанке пошло в суд без аудио и видеодоказательств - адвокат

Дело о нападении на журналистов было передано в суд. Фото: Радио Свобода

В суд передали материалы о нападении на журналистов "Схем", не приобщив к ним ключевые доказательства против обвиняемых – оригиналы аудиозаписи события и возобновленного журналистами видео нападения.

Прокуратура завершила расследование дела о нападении на журналистов программы "Схемы" в кабинете председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, заявил адвокат журналиста и оператора "Схем" Анатолий Попов.

"Сегодня указанное дело отправили в суд, но в нем отсутствуют ключевые доказательства. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении", – заявил Попов.

В процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая тяжелая, 146 статья Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), которая карается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

"Как нам стало известно, расследование дела по статье 146 о незаконном содержании журналистов в помещении банка было закрыто. А только эта статья считается как раз уголовным преступлением. Остальные две статьи, по которым дело пошло в суд – это уголовные проступки, согласно которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Мы будем обжаловать решение о закрытии дела в части 146 статьи", – отметил Попов.

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Дело о нападении на журналистов программы "Схемы" во время интервью в Укрэксимбанке передали в суд. Подозреваемых четверо: уже бывший глава правления Евгений Мецгер, директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, руководитель департамента банковской безопасности и начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка.