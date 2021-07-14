На заводе массово отравились рабочие: есть погибший

На лесохимической заводе Перечина отравились работники. Фото: pixabay.com

На лесохимическом заводе Перечина Ужгородского района Закарпатья массово отравились работники. Один человек погиб, еще четверо попали в больницу.

В день трагедии рабочий открыл люк котла, хотел устранить неисправность. Оттуда пошел токсичный газ, предает ТСН.

Мужчина сразу потерял сознание. Четверо коллег пытались вынести пострадавшего из помещения, но тоже потеряли сознание. Работник, который открыл котел, умер еще до приезда скорой. Других госпитализировали в состоянии легкой и средней тяжести. Двух уже выписали домой.

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Пострадавшие говорят, что ничего не нарушали, а проблем с оборудованием раньше не было. За дело взялась полиция.

На мясокомбинате на Полтавщине в ночь на вторник, 13 июля, произошло массовое отравление. Неизвестным веществом отравились 16 работников ООО "Глобинский мясокомбинат". 14 человек госпитализировали. Один человек в тяжелом состоянии, еще 13 получили отравление средней степени тяжести. Двое работников отказались от госпитализации