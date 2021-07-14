На заводе массово отравились рабочие: есть погибший

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 396
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 873
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6345
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 405
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 972
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 639
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6300
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4168
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
3
7
7
3
Подстреленного мальчика из Житомирской области на вертолете доставили в Киев
Подстреленного мальчика из Житомирской области на вертолете доставили в Киев
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках
Украинка пыталась ввезти патроны из Польши
Украинка пыталась ввезти патроны из Польши
В центре Киева сносят легендарные &quot;Цветы Украины&quot;
В центре Киева сносят легендарные "Цветы Украины"
Семь человек в салоне легковушки, девять - в багажнике: рассказали подробности смертельной аварии под Киевом
Семь человек в салоне легковушки, девять - в багажнике: рассказали подробности смертельной аварии под Киевом
Видео
Все видео
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
Под Киевом в смертельной аварии сошлись три фуры, движение парализовано
Под Киевом в смертельной аварии сошлись три фуры, движение парализовано
Молоко и хлопья: пассажиры шокировали диким поведением в метро
Молоко и хлопья: пассажиры шокировали диким поведением в метро
2-летняя девочка едва не утонула в бассейне. Видео спасения
2-летняя девочка едва не утонула в бассейне. Видео спасения
Интервью
1/5
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт
Просмотров: 234
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 405
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 873
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1017
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1539
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
8 Просмотров: 1746
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 08:59

На заводе массово отравились рабочие: есть погибший

  Комментировать
На заводе массово отравились рабочие: есть погибший
На лесохимической заводе Перечина отравились работники. Фото: pixabay.com

На лесохимическом заводе Перечина Ужгородского района Закарпатья массово отравились работники. Один человек погиб, еще четверо попали в больницу.

В день трагедии рабочий открыл люк котла, хотел устранить неисправность. Оттуда пошел токсичный газ, предает ТСН.

Мужчина сразу потерял сознание. Четверо коллег пытались вынести пострадавшего из помещения, но тоже потеряли сознание. Работник, который открыл котел, умер еще до приезда скорой. Других госпитализировали в состоянии легкой и средней тяжести. Двух уже выписали домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В туристическом городе произошло массовое отравление: полиция открыла производство

Пострадавшие говорят, что ничего не нарушали, а проблем с оборудованием раньше не было. За дело взялась полиция.

На мясокомбинате на Полтавщине в ночь на вторник, 13 июля, произошло массовое отравление. Неизвестным веществом отравились 16 работников ООО "Глобинский мясокомбинат". 14 человек госпитализировали.

Один человек в тяжелом состоянии, еще 13 получили отравление средней степени тяжести. Двое работников отказались от госпитализации

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На заводе массово отравились рабочие: есть погибший». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Митингующие разрушили крепость

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Террорист несся набережно на грузовике намеренно давя людей

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше 1 Просмотров: 18972
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 10585
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9432
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 6345
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 2 Просмотров: 6183
Происшествия
В пруду утонули двое братьев
В пруду утонули двое братьев Просмотров: 495
На Киевщине горела многоэтажка: есть погибшие и пострадавшие
На Киевщине горела многоэтажка: есть погибшие и пострадавшие Просмотров: 261
Тело юноши нашли под завалами кирпича
Тело юноши нашли под завалами кирпича Просмотров: 450
Сестру спасли, а брата - нет: страшная трагедия произошла на реке
Сестру спасли, а брата - нет: страшная трагедия произошла на реке Просмотров: 630
Врач-потрошитель до смерти забил прохожего ножом
Врач-потрошитель до смерти забил прохожего ножом Просмотров: 549
Больше всего комментируют
61
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
6
Аваков подал в отставку
5
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
5
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
3
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
Голосов: 638
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть