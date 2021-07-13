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вторник, 13 июля 2021 10:17

На мясокомбинате произошло массовое отравление, 14 человек в больнице

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На мясокомбинате произошло массовое отравление, 14 человек в больнице
Предприятие работает в обычном режиме. Фото: pixabay.com

На мясокомбинате на Полтавщине в ночь на вторник произошло массовое отравление.

Неизвестным веществом отравились 16 работников ООО "Глобинский мясокомбинат". 14 человек госпитализировали, сообщает ГСЧС.

"Ночью в городе Глобино в сортировочном цехе местного комбината произошло отравление неизвестным веществом. Один человек в тяжелом состоянии, еще 13 получили отравление средней степени тяжести. Двое работников отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Причину отравления устанавливают. Мясокомбинат работает в штатном режиме.

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В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии государственного колледжа технологий и бизнеса восемь студентов в возрасте 16-17 лет отравились неизвестным веществом. Все они госпитализированы. Трое в тяжелом состоянии. Кроме общежития, посторонний резкий запах ощущали жители четырех многоэтажек. Там обошлось без пострадавших.

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