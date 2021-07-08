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четверг, 08 июля 2021 20:17

В туристическом городе произошло массовое отравление: полиция открыла производство

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В туристическом городе произошло массовое отравление: полиция открыла производство
В частном доме на Прикарпатье отравились несовершеннолетние. Фото: nashkiev.ua

На Прикарпатье в частном доме вблизи города Яремче отравились 12 несовершеннолетних, в возрасте 16-17 лет и один взрослый.

Все пострадавшие госпитализированы с диагнозом пищевая токсикоинфекция. Состояние пострадавших стабильное, сообщает пресс служба полиции.

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По данному факту следователями начато уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

17 июня 2021 стало известно об отравлении в Харькове, по меньшей мере, 30 человек. С признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 29 человек.

На утро 18 июня количество госпитализированных после употребления блюд, в том числе суши, в ресторанах "Мафия" и "Якитория", составила 38 взрослых и 16 детей. Полиция открыла уголовное производство.

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Дата
08
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