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понедельник, 25 января 2021 19:12

На трассе Киев-Чоп произошло масштабное смертельное столкновение: первые фото

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Вблизи с. Дубина Сколевского района на Львовщине столкнулись микроавтобус и 2 легковушки. В результате 2 человека погибли, 4 человека - травмированы.

Авария произошла на трассе Киев-Чоп 25 января в 16:17, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: t.me/lvivpatrolpolice
  На Львовщине столкнулись микроавтобус и 2 легковушки
На Львовщине столкнулись микроавтобус и 2 легковушки

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"Потерпевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Автор: t.me/lvivpatrolpolice
  В результате ДТП 2 человека погибли, 4 - травмированы
В результате ДТП 2 человека погибли, 4 - травмированы

На месте столкновения работают следователи. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области 34-летняя водитель Daewoo Lanos влетела под фуру Daf FT XF с полуприцепом. Сама умерла в больнице. Ее 61-летнюю пассажирку выбросило из авто на дорогу под колеса другого грузовика. Еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации - в больнице.

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