На трассе Киев-Чоп произошло масштабное смертельное столкновение: первые фото

Вблизи с. Дубина Сколевского района на Львовщине столкнулись микроавтобус и 2 легковушки. В результате 2 человека погибли, 4 человека - травмированы.
Авария произошла на трассе Киев-Чоп 25 января в 16:17, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сгоревшей легковушке нашли тела 3 человек
"Потерпевшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
На месте столкновения работают следователи. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
В поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области 34-летняя водитель Daewoo Lanos влетела под фуру Daf FT XF с полуприцепом. Сама умерла в больнице. Ее 61-летнюю пассажирку выбросило из авто на дорогу под колеса другого грузовика. Еще одна пассажирка легковушки - 37-летняя гражданка Российской Федерации - в больнице.
Комментарии1