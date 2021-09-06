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понедельник, 06 сентября 2021 03:24

На Прикарпатье отравились 18 детей

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На Прикарпатье отравились 18 детей
Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Фото: Pixabay

19 человек, из которых 18 детей, заболели после празднования Дня знаний в одном из заведений села Загвиздя Ивано-Франковской области.

Отмечается, что на 11:00 утра 5 сентября заболели 19 человек. Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести, сообщили в полиции области.

"4 сентября в ходе мониторинга СМИ правоохранители обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвиздя, заболели более десяти детей. Так, в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома".

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Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В одном из немецких университетов тяжело отравились минимум семь человек. Среди них есть студенты и работники учебного заведения.

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