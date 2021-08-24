В немецком университете люди отравились неизвестным веществом

Чем именно отравились люди, пока неизвестно. Фото: pixabay

В одном из немецких университетов тяжело отравились минимум семь человек.

Среди них есть студенты и работники учебного заведения, сообщает Daily Mail.

Чем именно отравились люди, пока неизвестно. Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо - немедленно вызвать скорую помощь.

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Предварительное расследование указывает на то, что еда и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета.

В Черниговской области медики госпитализировали четверо детей, которые, предположительно, отравились в детском саду города Мена. В полиции рассказали, что троим мальчикам и девочке 2015-2018 годов рождения стало плохо 21 августа. Их доставили в больницу. Тогда же о происшествии узнали правоохранители.