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вторник, 24 августа 2021 14:38

В немецком университете люди отравились неизвестным веществом

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В немецком университете люди отравились неизвестным веществом
Чем именно отравились люди, пока неизвестно. Фото: pixabay

В одном из немецких университетов тяжело отравились минимум семь человек.

Среди них есть студенты и работники учебного заведения, сообщает Daily Mail.

Чем именно отравились люди, пока неизвестно. Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо - немедленно вызвать скорую помощь.

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Предварительное расследование указывает на то, что еда и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета.

В Черниговской области медики госпитализировали четверо детей, которые, предположительно, отравились в детском саду города Мена. В полиции рассказали, что троим мальчикам и девочке 2015-2018 годов рождения стало плохо 21 августа. Их доставили в больницу. Тогда же о происшествии узнали правоохранители.

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24
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