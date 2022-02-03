На Полтавщине маршрутка столкнулась с грузовиками: много раненых

Вечером 3 февраля в Полтавской области столкнулись маршрутка, два грузовика и легковой автомобиль. 11 человек пострадали.
Об этом сообщила спикер Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша, которую цитирует "Суспільне".
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Авария произошла на автодороге Пирятин – Сумы вблизи села Вишневое Лубенского района около 20:00. Столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter, грузовики Renault Magnum и Volvo, а также легковушка Cherry Amulet.
От удара микроавтобус опрокинулся на бок. Девять пассажиров микроавтобуса, водители легковушки и микроавтобуса получили травмы. Их доставили в больницы.
Маршрутка ехала из Киева в Ромны, добавили в ГСЧС.
Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП. Виновному может грозить до восьми лет лишения свободы.
7 декабря села Брусилов Киселевской общины маршрутный автобус столкнулся с фурой. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро искалечились.
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