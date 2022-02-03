На Полтавщине маршрутка столкнулась с грузовиками: много раненых

 
Ексклюзивы
1/5
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Просмотров: 270
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 477
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 1197
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 6156
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 486
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 1053
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 756
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1071
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2241
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2368
Фото
Все фото
5
5
7
5
4
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
В Польше украинский автобус попал в аварию
В Польше украинский автобус попал в аварию
В Киеве задержали &quot;брата&quot; Монастырского, торговавшего должностями
В Киеве задержали "брата" Монастырского, торговавшего должностями
В Кропивницком горела квартира – есть погибший
В Кропивницком горела квартира – есть погибший
Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП
Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП
Видео
Все видео
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Неизвестные устроили стрельбу в центре Киева
Неизвестные устроили стрельбу в центре Киева
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 936
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 369
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1035
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6948
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 387
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
пятница, 04 февраля 2022 10:02

На Полтавщине маршрутка столкнулась с грузовиками: много раненых

  Комментировать
Автор: ГУ НП в Полтавской области
 

Вечером 3 февраля в Полтавской области столкнулись маршрутка, два грузовика и легковой автомобиль. 11 человек пострадали.

Об этом сообщила спикер Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша, которую цитирует "Суспільне".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие ЧП

Авария произошла на автодороге Пирятин – Сумы вблизи села Вишневое Лубенского района около 20:00. Столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter, грузовики Renault Magnum и Volvo, а также легковушка Cherry Amulet.

От удара микроавтобус опрокинулся на бок. Девять пассажиров микроавтобуса, водители легковушки и микроавтобуса получили травмы. Их доставили в больницы.

Маршрутка ехала из Киева в Ромны, добавили в ГСЧС.

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП. Виновному может грозить до восьми лет лишения свободы.

7 декабря села Брусилов Киселевской общины маршрутный автобус столкнулся с фурой. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро искалечились.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Полтавщине маршрутка столкнулась с грузовиками: много раненых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 12133
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 9396
&quot;Плакала, когда очнулась&quot; - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком
"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком Просмотров: 8667
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
16
 Просмотров: 8460
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 7920
Происшествия
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
 Просмотров: 27
Смертельное нападение на полицейских: по делу вынесли первый приговор
Смертельное нападение на полицейских: по делу вынесли первый приговор Просмотров: 585
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
5
 Просмотров: 567
Предприниматель хотел за $500 тыс. незаконно разобрать железную дорогу
Предприниматель хотел за $500 тыс. незаконно разобрать железную дорогу 1 Просмотров: 477
Требует признать потерпевшим: адвокат днепровского стрелка сделал заявление
Требует признать потерпевшим: адвокат днепровского стрелка сделал заявление Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
2
"Слуги" собирают внеочередную Раду - зовут Венедиктову и Монастирского
1
Пенсия в марте вырастет как минимум на 14%
1
Газпром начал наращивать поставки газа в Европу: транзит пойдет через Украину
Голосов: 451
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть