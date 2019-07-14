На побережье произошел оползень: под завалом может быть человек

В Одессе между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел сдвиг со склона на побережье.
Под завалом может находиться человек. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"Проводятся работы по проверке возможного нахождения человека под завалом", - говорится в сообщении.
Площадь сдвига составляет 150 кв. м. На месте происшествия работают 10 спасателей.
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