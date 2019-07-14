На побережье произошел оползень: под завалом может быть человек

В Одессе произошел оползень. Фото: ГНСУ

В Одессе между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел сдвиг со склона на побережье.

Под завалом может находиться человек. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Проводятся работы по проверке возможного нахождения человека под завалом", - говорится в сообщении.

Площадь сдвига составляет 150 кв. м. На месте происшествия работают 10 спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летний парень откопал мертвого брата-близнеца

Гражданин Украины погиб во время строительных работ возле замка Вавель в Кракове 16 марта. Там произошел оползень, из-за чего обрушилась стена.