На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие

Фото: facebook.com

В Бориспольском районе Киевской области 5 августа неизвестные попытались захватить местное перерабатывающее предприятие. Все нападавшие были одеты в камуфляжную форму. При себе имели оружие.

На основании копий сомнительных документов злоумышленники пытались блокировать работу охраны и персонала предприятия и попасть в производственные отделы. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Правоохранителям удалось задержать нападавших непосредственно на месте преступления.

"Два организатора будут задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 187, 296 УК Украины [разбой и хулиганство. - Ред.]", — отметил Небытов.

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