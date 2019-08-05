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понедельник, 05 августа 2019 18:12

На Киевщине рейдеры пытались захватить предприятие
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Всех нападавших полиция задержала.
Фото: facebook.com
Изъятые у нападавших вещи.
Изъятые у нападавших вещи.
Всех нападавших полиция задержала.

В Бориспольском районе Киевской области 5 августа неизвестные попытались захватить местное перерабатывающее предприятие. Все нападавшие были одеты в камуфляжную форму. При себе имели оружие.

На основании копий сомнительных документов злоумышленники пытались блокировать работу охраны и персонала предприятия и попасть в производственные отделы. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Правоохранителям удалось задержать нападавших непосредственно на месте преступления.

"Два организатора будут задержаны и помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 187, 296 УК Украины [разбой и хулиганство. - Ред.]", — отметил Небытов.

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В Киеве поймали "на горячем" воровку, которая украла у женщины телефон. Задержанную передали в руки полиции.

facebook.com
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Дата
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