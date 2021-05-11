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вторник, 11 мая 2021 19:30

На камеру просили говорить, что отказываюсь - Антоненко о следственном эксперименте с Юлией Кузьменко

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На камеру просили говорить, что отказываюсь - Антоненко о следственном эксперименте с Юлией Кузьменко
Участника русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест. За решеткой он провел 504 дня. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Музыкант 49-летний Андрей Антоненко, который 504 дня просидел в следственном изоляторе, в января 2020 года принимал участие в следственном эксперименте вместе с еще одной обвиняемой Юлией Кузьменко.

Тогда музыканта просили сказать в камеру, он отказывается принимать в нем участие. Об этом он рассказал в интервью изданию Watchers Media 7 мая.

"Следователь Катынский, еще когда я был в изоляторе, просил на камеру сказать, что я отказываюсь от эксперимента. Мол, нет адвоката. А я понимал, что отказываться нельзя. Поэтому на видео ему сказал:" От следственного эксперимента я не отказываюсь, просто рядом нет адвоката ". И вообще, что я готов к любым экспериментам, но только в присутствии моего защитника", - рассказал Антоненко.

Тогда мужчины завезли на улицу Ивана Франко. Там было много полицейских.

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"Стоит следователь Катынский. Я спрашиваю:" Что происходит? " А он говорит, мол, надо сейчас на видео то же можно сказать: "Адвоката нет, поэтому отказываюсь участвовать в эксперименте". Я вижу, что есть государственный адвокат. Подхожу к нему, он объясняет: "Вы говорите, не отказываетесь от эксперимента. Говорите, что у вас уже есть адвокат. Но без него вы не готовы участвовать в следственных действиях ". Я сказал то же самое, что и в изоляторе. После этого меня посадили в машину и повезли обратно. и примерно в этот момент на место следственного эксперимента приехал мой адвокат. Но меня уже не было ", - вспоминает музыкант.

Эту историю Антоненко связал со своим и Юлии Кузьменко ростом.

"Сразу после задержания мой рост замеряли в изоляторе. И я в обуви был 185 см. Фото по делу есть. И вместо того, чтобы меня отпустить и извиниться - полиция засекретила эту информацию. Затем защита нашла две экспертизы людей с камер наблюдения 2016 года. И там измерили рост предполагаемых преступников. у женщины он 165-170 см, у мужчины - 168-172 см. Это с учетом обуви и головного убора. И следователи просто боялись поставить нас с Юлей рядом. Потому что 15 см. разницы - это ощутимо. И тогда надо либо мне спилить ноги, или Юлю ставить на огромные каблуки ", - вспомнил музыкант.

20 июля 2016-го около 07:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

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Дата
11
мая

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