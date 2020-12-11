Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 207
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 747
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 558
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4122
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4536
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1431
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3177
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 990
Фото
Все фото
7
3
3
3
6
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
&quot;Защищали&quot; пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов
СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов
Ставил в угол и заставлял биться головой о стену: мужчина пытал пасынка
Ставил в угол и заставлял биться головой о стену: мужчина пытал пасынка
Toyota протаранила BMW: пострадали 6 человек
Toyota протаранила BMW: пострадали 6 человек
Видео
Все видео
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Умирала на глазах: охранник супермаркета спас девушке жизнь
Умирала на глазах: охранник супермаркета спас девушке жизнь
Водитель поджег маршрутку с пассажирами
Водитель поджег маршрутку с пассажирами
Интервью
1/5
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1278
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 990
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1953
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 207
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 05:25

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
5

  Комментировать

Год назад, 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

Автор: detector.media
  Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления
Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления

Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас за решеткой остается только Андрей.

Убийство Шеремета и первые версии

20 июля 2016 года около 7:45 в центре Киева на пересечении ул. Франко и Хмельницкого взорвался красный автомобиль Subaru, в салоне которого находился мужчина. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в "скорой". Уже через считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб известный украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет, который в течение последних пяти лет проживал в Киеве.

Автор: zik.ua
  20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета
20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета

Уже в день взрыва тогдашний советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит назвал четыре основные версии, которые отрабатываются следователями. Первая из них - профессиональная деятельность погибшего. Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ. В своих статьях и публичных выступлениях остро критиковал белорусскую и российскую власть. Второй версией, по словам Тандита, были неприязнь в отношениях или личные мотивы.

Третья версия - "русский след" якобы с целью дестабилизации ситуации в Украине. Четвертой версией Юрий Тандит назвал покушение на Елену Притулу, гражданскую жену Павла Шеремета, руководительницу интернет-издания "Украинская правда". Именно ей принадлежал автомобиль, что взорвался.

Автор: ТСН
  После взрыва авто журналист Павел Шеремет был еще жив. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Он умер в "скорой"
После взрыва авто журналист Павел Шеремет был еще жив. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Он умер в "скорой"

Через день после взрыва журналисты, а потом полиция обнародовали видеонарезку записей камер наблюдения возле дома, в котором жил Павел Шеремет. На видео видно мужчину и женщину. Они заложили взрывчатку под днище автомобиля журналиста. Также в полиции сообщили, что за домом несколько дней следили неизвестные, вели фото- видеофиксацию, возможно, готовясь к преступлению.

Отчитываясь о состоянии расследования в начале 2017-го министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что незадолго до смерти Павел Шеремет посещал Москву. Там общался с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, а также поговорил с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой. По словам Авакова, следствие не исключало, что Шеремет стал жертвой "заказного политического убийства, заказ на который поступило именно с РФ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Даже если бы Антоненко перебил кучу журналистов, его не следует держать под стражей" – адвокат

Кто такие Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Андрей Антоненко, 49 лет. Родом из Киева. В 2003 году создал сольный проект "Рифмастер" - музыкальная группа военно-патриотического направления. Писал тексты и музыку, был вокалистом, гитаристом. С началом войны в Донбассе - волонтером, вывозил раненых. Впоследствии пошел на контракт в Силы специальных операций, имеет звание сержанта. Автор неофициального гимна Сил специальных операций "Тихо пришел, тихо ушел". Женат, имеет двоих детей.

Юлия Кузьменко, 41 год, - волонтер и военный медик. Более 15 лет работает хирургом детской больницы Охматдет в Киеве. 2016-го получила от президента награду "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", имеет волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Автор: 24tv.ua
  Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко будет до 7 февраля под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь - под залогом
Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко будет до 7 февраля под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь - под залогом

Яна Дугарь, 27 лет, родилась в селе Песчаное Кременчугского района Полтавской области. Живет в Днепропетровской области. Медик по образованию. Сирота. Несколько лет работала медсестрой в госпитале на Донбассе - в Авдеевке и Покровске. Имеет звание младший сержант. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена наградами за службу и спасенные жизни.

Три года в деле не было сдвигов

После ареста подозреваемых следствие сначала заявляло, что Антоненко организовал группу, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Также в деле фигурировала чета ветеранов войны Владислав и Инна Грищенки. Будто бы они могли изготовить взрывчатку. Следствие пришло к выводу, что Шеремета убили ради дестабилизации ситуации в государстве.

Автор: Суспильне
  Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета назвали 12 декабря прошлого года
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета назвали 12 декабря прошлого года

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивировал величество арийской расы, стремился сделать свои взгляды объектом внимания общественности. Воплощая свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям", - говорилось в материалах дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: Аваков будет держать Антоненко до последнего

В мае этого года фигурантам изменили подозрения. Теперь следствие называет организаторами преступления неустановленных лиц. Антоненко и Кузьменко - исполнители, а Дугарь - их сообщница. Изменился также мотив убийства. Формулировку изменили на "неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать в обществе крайне резонансное событие - с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". А к подозрениям фигурантам добавили еще две статьи. И теперь кроме совершения убийства опасным для многих лиц способом, им добавили еще умышленное уничтожение имущества (автомобиля Subaru, в котором ехал Павел Шеремет) и хранение взрывных устройств. Досудебное следствие завершили, дело передали в суд. Его рассматривают присяжные.

Относительно организаторов - их разыскивают. Материалы выделили в отдельное производство.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 14211
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 1 Просмотров: 9972
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 8640
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 7704
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 3 Просмотров: 6219
Происшествия
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
7
 Просмотров: 162
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием
 Просмотров: 1152
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
"Защищали" пьяного товарища: вооруженные мужчины напали на полицейских
3
 Просмотров: 810
Гололедица на дорогах продержится до субботы
Гололедица на дорогах продержится до субботы Просмотров: 135
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
Полиция расследует смерть двух младенцев в одном отделении
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
5
Венгрия стремится войны с Украиной
5
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
3
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
1
Украинцы высказались против амнистии боевиков
Голосов: 644
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть