Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Год назад, 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

Автор: detector.media Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления

Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас за решеткой остается только Андрей.

Убийство Шеремета и первые версии

20 июля 2016 года около 7:45 в центре Киева на пересечении ул. Франко и Хмельницкого взорвался красный автомобиль Subaru, в салоне которого находился мужчина. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в "скорой". Уже через считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб известный украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет, который в течение последних пяти лет проживал в Киеве.

Автор: zik.ua 20 июля 2016-го в центре Киева в авто взорвали журналиста Павла Шеремета

Уже в день взрыва тогдашний советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит назвал четыре основные версии, которые отрабатываются следователями. Первая из них - профессиональная деятельность погибшего. Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ. В своих статьях и публичных выступлениях остро критиковал белорусскую и российскую власть. Второй версией, по словам Тандита, были неприязнь в отношениях или личные мотивы.

Третья версия - "русский след" якобы с целью дестабилизации ситуации в Украине. Четвертой версией Юрий Тандит назвал покушение на Елену Притулу, гражданскую жену Павла Шеремета, руководительницу интернет-издания "Украинская правда". Именно ей принадлежал автомобиль, что взорвался.

Автор: ТСН После взрыва авто журналист Павел Шеремет был еще жив. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Он умер в "скорой"

Через день после взрыва журналисты, а потом полиция обнародовали видеонарезку записей камер наблюдения возле дома, в котором жил Павел Шеремет. На видео видно мужчину и женщину. Они заложили взрывчатку под днище автомобиля журналиста. Также в полиции сообщили, что за домом несколько дней следили неизвестные, вели фото- видеофиксацию, возможно, готовясь к преступлению.

Отчитываясь о состоянии расследования в начале 2017-го министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что незадолго до смерти Павел Шеремет посещал Москву. Там общался с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, а также поговорил с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой. По словам Авакова, следствие не исключало, что Шеремет стал жертвой "заказного политического убийства, заказ на который поступило именно с РФ".

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Кто такие Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Андрей Антоненко, 49 лет. Родом из Киева. В 2003 году создал сольный проект "Рифмастер" - музыкальная группа военно-патриотического направления. Писал тексты и музыку, был вокалистом, гитаристом. С началом войны в Донбассе - волонтером, вывозил раненых. Впоследствии пошел на контракт в Силы специальных операций, имеет звание сержанта. Автор неофициального гимна Сил специальных операций "Тихо пришел, тихо ушел". Женат, имеет двоих детей.

Юлия Кузьменко, 41 год, - волонтер и военный медик. Более 15 лет работает хирургом детской больницы Охматдет в Киеве. 2016-го получила от президента награду "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", имеет волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Автор: 24tv.ua Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко будет до 7 февраля под стражей, Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь - под залогом

Яна Дугарь, 27 лет, родилась в селе Песчаное Кременчугского района Полтавской области. Живет в Днепропетровской области. Медик по образованию. Сирота. Несколько лет работала медсестрой в госпитале на Донбассе - в Авдеевке и Покровске. Имеет звание младший сержант. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена наградами за службу и спасенные жизни.

Три года в деле не было сдвигов

После ареста подозреваемых следствие сначала заявляло, что Антоненко организовал группу, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Также в деле фигурировала чета ветеранов войны Владислав и Инна Грищенки. Будто бы они могли изготовить взрывчатку. Следствие пришло к выводу, что Шеремета убили ради дестабилизации ситуации в государстве.

Автор: Суспильне Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета назвали 12 декабря прошлого года

"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивировал величество арийской расы, стремился сделать свои взгляды объектом внимания общественности. Воплощая свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям", - говорилось в материалах дела.

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В мае этого года фигурантам изменили подозрения. Теперь следствие называет организаторами преступления неустановленных лиц. Антоненко и Кузьменко - исполнители, а Дугарь - их сообщница. Изменился также мотив убийства. Формулировку изменили на "неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать в обществе крайне резонансное событие - с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". А к подозрениям фигурантам добавили еще две статьи. И теперь кроме совершения убийства опасным для многих лиц способом, им добавили еще умышленное уничтожение имущества (автомобиля Subaru, в котором ехал Павел Шеремет) и хранение взрывных устройств. Досудебное следствие завершили, дело передали в суд. Его рассматривают присяжные.

Относительно организаторов - их разыскивают. Материалы выделили в отдельное производство.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".