Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Год назад, 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.
Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас за решеткой остается только Андрей.
Убийство Шеремета и первые версии
20 июля 2016 года около 7:45 в центре Киева на пересечении ул. Франко и Хмельницкого взорвался красный автомобиль Subaru, в салоне которого находился мужчина. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в "скорой". Уже через считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб известный украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет, который в течение последних пяти лет проживал в Киеве.
Уже в день взрыва тогдашний советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит назвал четыре основные версии, которые отрабатываются следователями. Первая из них - профессиональная деятельность погибшего. Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ. В своих статьях и публичных выступлениях остро критиковал белорусскую и российскую власть. Второй версией, по словам Тандита, были неприязнь в отношениях или личные мотивы.
Третья версия - "русский след" якобы с целью дестабилизации ситуации в Украине. Четвертой версией Юрий Тандит назвал покушение на Елену Притулу, гражданскую жену Павла Шеремета, руководительницу интернет-издания "Украинская правда". Именно ей принадлежал автомобиль, что взорвался.
Через день после взрыва журналисты, а потом полиция обнародовали видеонарезку записей камер наблюдения возле дома, в котором жил Павел Шеремет. На видео видно мужчину и женщину. Они заложили взрывчатку под днище автомобиля журналиста. Также в полиции сообщили, что за домом несколько дней следили неизвестные, вели фото- видеофиксацию, возможно, готовясь к преступлению.
Отчитываясь о состоянии расследования в начале 2017-го министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что незадолго до смерти Павел Шеремет посещал Москву. Там общался с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, а также поговорил с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой. По словам Авакова, следствие не исключало, что Шеремет стал жертвой "заказного политического убийства, заказ на который поступило именно с РФ".
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Кто такие Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Андрей Антоненко, 49 лет. Родом из Киева. В 2003 году создал сольный проект "Рифмастер" - музыкальная группа военно-патриотического направления. Писал тексты и музыку, был вокалистом, гитаристом. С началом войны в Донбассе - волонтером, вывозил раненых. Впоследствии пошел на контракт в Силы специальных операций, имеет звание сержанта. Автор неофициального гимна Сил специальных операций "Тихо пришел, тихо ушел". Женат, имеет двоих детей.
Юлия Кузьменко, 41 год, - волонтер и военный медик. Более 15 лет работает хирургом детской больницы Охматдет в Киеве. 2016-го получила от президента награду "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", имеет волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.
Яна Дугарь, 27 лет, родилась в селе Песчаное Кременчугского района Полтавской области. Живет в Днепропетровской области. Медик по образованию. Сирота. Несколько лет работала медсестрой в госпитале на Донбассе - в Авдеевке и Покровске. Имеет звание младший сержант. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена наградами за службу и спасенные жизни.
Три года в деле не было сдвигов
После ареста подозреваемых следствие сначала заявляло, что Антоненко организовал группу, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Также в деле фигурировала чета ветеранов войны Владислав и Инна Грищенки. Будто бы они могли изготовить взрывчатку. Следствие пришло к выводу, что Шеремета убили ради дестабилизации ситуации в государстве.
"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивировал величество арийской расы, стремился сделать свои взгляды объектом внимания общественности. Воплощая свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям", - говорилось в материалах дела.
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В мае этого года фигурантам изменили подозрения. Теперь следствие называет организаторами преступления неустановленных лиц. Антоненко и Кузьменко - исполнители, а Дугарь - их сообщница. Изменился также мотив убийства. Формулировку изменили на "неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать в обществе крайне резонансное событие - с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". А к подозрениям фигурантам добавили еще две статьи. И теперь кроме совершения убийства опасным для многих лиц способом, им добавили еще умышленное уничтожение имущества (автомобиля Subaru, в котором ехал Павел Шеремет) и хранение взрывных устройств. Досудебное следствие завершили, дело передали в суд. Его рассматривают присяжные.
Относительно организаторов - их разыскивают. Материалы выделили в отдельное производство.
Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".
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