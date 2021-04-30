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пятница, 30 апреля 2021 17:08

Антоненко выпустили из-под стражи

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Антоненко выпустили из-под стражи
Антоненко отпустили под домашний арест. Фото: "Українська правда"

Военного и музыканта Андрея Антоненко отпустили под домашний арест.

Шевченковский райсуд Киева обязал его носить электронный браслет, сообщает "Українська правда".

Защита Антоненко просил выпустить его из заключения. Прокурор на этот раз не протестовал.

Обвинение считает, что риски укрытия от суда или давления на других участников дела остаются. Прокурор согласился на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

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Антоненко находился под стражей с 12 декабря 2019 года.

20 июля 2016 около 7:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на 2 месяца без права на залог. Дугар отправили под круглосуточный домашний арест.

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30
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