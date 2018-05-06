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воскресенье, 06 мая 2018 11:34

На элитное имущество сына Авакова во второй раз наложили арест

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На элитное имущество сына Авакова во второй раз наложили арест
Имущество сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра арестовали во второй раз. Фото: 24 Канал

Соломенский районный суд Киева снова наложил арест на недвижимость Александра Авакова, сына министра внутренних дел.

Это произошло по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщают "Украинские новости".

Арестовано 3 места для парковки и две квартиры. Речь идет о квартире в Киеве на улице Протасов Яр, 8. Ее площадь – 375 метров квадратных. В этом же доме есть и три паркоместа, которые принадлежат Александру Авакову. Недвижимость он приобрел в мае 2014 года.

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Еще одна квартира – четырехкомнатная площадью в 205 квадратных метров – в Харькове. Она оформлена на Александра Авакова с 2007 года. Также впервые по делу арестованы акции предприятия "Инвестор", принадлежащих сыну Авакова.

Имущество ранее уже арестовывали, но 17 апреля судья Соломенского суда Людмила Кизюн отменила соответствующее решение.

31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова, бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Владимира Литвина. Их подозревают в растрате средств при закупки рюкзаков для Нацгвардии.

Впоследствии суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. Такой же меру пресечения избрали еще одному фигуранту дела экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю.

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