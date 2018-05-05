Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха

Фото: соцсети

С 23 апреля по 15 мая в Верховной Раде не проходят пленарные заседания. Политики используют это время для отдыха. В частности, фото активно публикуют лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр юстиции Павел Петренко отправился в Турцию - в роскошный пятизвездочный отель Maxx Royal Kemer Resort. Есть информация, что он жил в Royal Beach Villa с четырьмя спальнями, которую можно снять минимум на четверо суток и обойдется она в €12 тыс. Однако, чиновник отрицает, что снимал VIP-апартаменты. Он написал пост в социальной сети Facebook, где утверждает, что действительно был в этом отеле, но на вилле не отдыхал, пишет strana.ua.

Автор: соцсети Олег Ляшко праздновал день рождения тещи

Олег Ляшко праздновал день рождения тещи Риммы. Пикник с родственниками провел во дворе своего дома в поселке Козин, что в Конча-Заспе. Снял видео, на котором рассказывает, как любит мать своей гражданской жены. Также спел "Happy Birthday to You".

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Арсен Аваков выложил фото тюльпанное полей в Нидерландах.

"Ну что, вы уже где-то на солнечной поляне жарите шашлыки? Очень вам этого желаю - и солнечный день, и хорошего настроения! А я вот, так получилось - на работе, но с восторгом вспоминаю минувшие выходные, которые провел возвращаясь из поездки в США - среди тюльпанов - в Голландии! Встретил, кстати, среди красоты много украинский - безвизовые работает!" - написал Аваков.

Автор: соцсети Олег Ляшко праздновал день рождения тещЮлия Тимошенко жарила сырники по семейным рецептоми

Юлия Тимошенко жарила сырники.

"Я знаю людей, которые ездят во Львов, чтобы отведать знаменитых львовских сырников, потому что они очень вкусные. Но сегодня я хочу вам рассказать о секрете приготовления сырников нашей семьи, которые передавались от бабушки к бабушке", - пояснила Тимошенко.

Юлия Владимировна раскрыли секреты приготовления сырников: они делаются из кальцинированный сыра - из молока и хлорида кальция, сыр должен быть сухим, добавлять муку не требуется. Надо класть только желтки, вместо сахара - стевию, готовыt сырник обкатывают в кукурузной муке - для цвета.

С 1 по 8 января президент Петр Порошенко провел на Мальдивах. На отдых потратил менее $ 500 тыс. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".