Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха

С 23 апреля по 15 мая в Верховной Раде не проходят пленарные заседания. Политики используют это время для отдыха. В частности, фото активно публикуют лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Министр юстиции Павел Петренко отправился в Турцию - в роскошный пятизвездочный отель Maxx Royal Kemer Resort. Есть информация, что он жил в Royal Beach Villa с четырьмя спальнями, которую можно снять минимум на четверо суток и обойдется она в €12 тыс. Однако, чиновник отрицает, что снимал VIP-апартаменты. Он написал пост в социальной сети Facebook, где утверждает, что действительно был в этом отеле, но на вилле не отдыхал, пишет strana.ua.
Олег Ляшко праздновал день рождения тещи Риммы. Пикник с родственниками провел во дворе своего дома в поселке Козин, что в Конча-Заспе. Снял видео, на котором рассказывает, как любит мать своей гражданской жены. Также спел "Happy Birthday to You".
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Арсен Аваков выложил фото тюльпанное полей в Нидерландах.
"Ну что, вы уже где-то на солнечной поляне жарите шашлыки? Очень вам этого желаю - и солнечный день, и хорошего настроения! А я вот, так получилось - на работе, но с восторгом вспоминаю минувшие выходные, которые провел возвращаясь из поездки в США - среди тюльпанов - в Голландии! Встретил, кстати, среди красоты много украинский - безвизовые работает!" - написал Аваков.
Юлия Тимошенко жарила сырники.
"Я знаю людей, которые ездят во Львов, чтобы отведать знаменитых львовских сырников, потому что они очень вкусные. Но сегодня я хочу вам рассказать о секрете приготовления сырников нашей семьи, которые передавались от бабушки к бабушке", - пояснила Тимошенко.
Юлия Владимировна раскрыли секреты приготовления сырников: они делаются из кальцинированный сыра - из молока и хлорида кальция, сыр должен быть сухим, добавлять муку не требуется. Надо класть только желтки, вместо сахара - стевию, готовыt сырник обкатывают в кукурузной муке - для цвета.
С 1 по 8 января президент Петр Порошенко провел на Мальдивах. На отдых потратил менее $ 500 тыс. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
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